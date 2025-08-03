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Киноафиша Статьи Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

3 августа 2025 16:40
Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Кому-то пришлось менять сценарий на ходу, кому-то — придумывать роль для жены-скандалистки.

Искра, буря, безумие — все это можно увидеть в глазах наших любимых сладких парочек в турдизи. Ровно до того момента, пока на арену не выходят их реальные партнеры. Кто бы мог подумать, что в XXI веке популярным сериалам будут вставлять палки в колеса не капризные продюсеры и не низкие рейтинги, а жены и мужья артистов. Те самые, кто в титрах не значится, но зато крепко держит руку на пульсе… своей второй половинки.

Портал The Girl собрал пять ярких случаев, когда ревность перечеркивала сюжетную логику, режиссерское видение и, увы, зрительскую любовь.

«Великолепный век»: султан под колпаком

Когда ты — Халит Эргенч, а твоя жена — Бергюзар Корель, расслабиться не получится. Особенно если рядом Мерьем Узерли, да еще и в образе Хюррем. Постоянное присутствие супруги на площадке настолько утомило съемочную группу «Великолепного века», что ей просто… дали роль аристократки из Венеции.

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Вуаля — теперь ты в кадре, а не над душой. Правда, это не сильно спасло атмосферу — некоторые сцены вышли пресными и слабыми.

«Отважный и красавица»: романтика под присмотром костюмера

Башак Дизер — не только жена Кыванча Татлытуга, но еще и костюмер. Что дает ей стратегическое преимущество: быть всегда рядом. Пока сериал покорял зрительские рейтинги, Башак покоряла новые горизонты контроля, следя за каждым шагом Тубы Бюйюкюстюн.

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Сценаристы от греха подальше урезали романтику — и все стало безопасно. Только вот и зрителю стало скучновато. После финала актеры даже не общались. Видимо, на всякий случай.

«Зимородок»: когда герой ушел к другой — просто потому что

Суна и Кайя были на взлете — популярнее разве что Сейран и Ферит. Но вдруг история пошла в сторону, от которой фанаты начали нервно моргать. Виноват оказался Эрсин Арыджы — бойфренд актрисы Берил Позам.

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Уж слишком много Таро Эмира Текина стало в жизни его возлюбленной. Сначала исчезли некоторые романтичные сцены, потом — логика в сценарии. Итог: Кайя переключился на другую героиню, рейтинги просели, а свадьба Эрсина и Берил вскоре подтвердила все догадки.

«Далекий город»: застывший поцелуй и жена на страже

Когда Озан Акбаба взялся за роль Джихана, никто не ожидал, что его жена — Букет — станет негласным соавтором сценария. В итоге весь роман Альи и Джихана строился на взглядах и легких касаниях. А когда наконец случился поцелуй — зрители ахнули. Не от страсти, а от ощущения, что кто-то в кадре играет в «замри».

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

У Синем Унсал еще горели глаза, а вот Озан будто ждал, когда ему разрешат отлипнуть. Возможно, во втором сезоне лед тронется — если Букет позволит.

«Черная любовь»: сериал, в котором чувства заменили графикой

Казалось бы, страсти между Кемалем и Нихан могли расплавить экран, но что-то пошло не так. Или кто-то. Точнее — Фахрие Эвджен.

Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»

Супруга Бурака Озчивита начала с вежливого контроля, а закончила ультиматумом: либо меньше объятий, либо Бурак уходит из «Черной любви». Сценаристы посовещались и… пошли на хитрость. Сцены снимали по отдельности, «химию» дорисовывали графикой и дублерами. Но зритель-то не слепой — магия исчезла.

Ранее мы также писали: «Когда они уже будут вместе?» — давайте без этого: 5 турецких мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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