Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Новости
Новости о сериале «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Продюсер «Мира Юрского периода» ответил, возможен ли выпуск четвертой части и телесериала в рамках франшизы
Новый фильм завершит трилогию, но идти по стопам конкурентов создатели серии не намерены.
Написать
31 января 2022 16:52
Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
В продолжении действие переместится на новую локацию.
Написать
30 ноября 2021 15:38
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Шестеро подростков вновь спасаются от динозавров и не только.
Написать
11 ноября 2021 11:20
