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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Editing, Fiction
Победитель
Director, Fiction
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Writer, Drama
Номинант
Make Up & Hair Design
Номинант
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Scripted Casting
Номинант
Make Up & Hair Design
Номинант
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