Это грех
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Это грех
Основные места съемок сериала Это грех
Манчестер, Англия, Великобритания
Англия, Великобритания
Где снимали известные сцены
мансмусик
Джексонс Боут, Сейл, Манчестер, Великобритания
место съёмок
Честерский университет, кампус Пэдгейт, Уоррингтон, Англия, Великобритания
