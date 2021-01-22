Меню
Это грех 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Это грех
It's a Sin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Это грех»

В 1 сезоне сериала «Это грех» действие разворачивается в конце прошлого века в британской столице. Главные герои — группа близких друзей, находящихся на пороге взрослой жизни. Они переезжают в Лондон в 1981 году, надеясь найти признание или хотя бы понимание со стороны общества. Создатели шоу показывают, как герои переживают свои первые влюбленности и расставания, а также пытаются самоутвердиться и найти «свое» дело в мире безразличных серых людей. Особняком в сериале стоит актуальная для того времени проблема распространения СПИДа, которая особо касалась представителей нетрадиционной ориентации.

Рейтинг сериала

0.0
8.6 IMDb
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 января 2021
