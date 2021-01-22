В 1 сезоне сериала «Это грех» действие разворачивается в конце прошлого века в британской столице. Главные герои — группа близких друзей, находящихся на пороге взрослой жизни. Они переезжают в Лондон в 1981 году, надеясь найти признание или хотя бы понимание со стороны общества. Создатели шоу показывают, как герои переживают свои первые влюбленности и расставания, а также пытаются самоутвердиться и найти «свое» дело в мире безразличных серых людей. Особняком в сериале стоит актуальная для того времени проблема распространения СПИДа, которая особо касалась представителей нетрадиционной ориентации.