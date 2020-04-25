В 3 сезоне 10 серии сериала «ИП Пирогова» с утра Вера обнаруживает разбитое стекло и нецензурное слово на своей кондитерской. Пытаясь понять, кто из ее многочисленных врагов совершил погром, она пробирается в машину Майи ради видеорегистратора.
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