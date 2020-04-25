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Киноафиша Сериалы ИП Пирогова Сезоны Сезон 3 Серия 5

ИП Пирогова 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «ИП Пирогова»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 25 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 25 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 2 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 2 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 9 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 9 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 16 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 16 мая 2020
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 18 мая 2020
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 19 мая 2020
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 20 мая 2020
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 21 мая 2020
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 22 мая 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «ИП Пирогова» Вера получает еще один огромный постоянный заказ, но прежде чем согласиться, она решает лично сказать Денису о прекращении партнерства. А Валентин и Данила  активно добиваются расположения Саши. 

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