В 3 сезоне 11 серии сериала «ИП Пирогова» кондитерской исполняется один год. Устроив их первый корпоратив, Валентин, Виктор и Саша начинают фантазировать, как бы все сложилось, если бы главным кондитером была не Вера, а кто-то из них.