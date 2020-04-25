В 3 сезоне 11 серии сериала «ИП Пирогова» кондитерской исполняется один год. Устроив их первый корпоратив, Валентин, Виктор и Саша начинают фантазировать, как бы все сложилось, если бы главным кондитером была не Вера, а кто-то из них.
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