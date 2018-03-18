В 1 сезоне 9 серии «Инстинкт» двое актеров из театральной труппы оказались отравлены. Для убийства использовались весьма редкие яды. Энди, переживающий за Дилана, приглашает его отправиться на барбекю, которое организовал детектив Фуччи.
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