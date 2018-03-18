В 1 сезоне 13 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи занимаются расследованием дела, связанного с убийством протеже Жанны. Дилан и Энди принимают решение усыновить ребенка, а продвижению Лиззи вверх по карьерной лестнице может угрожать опасность.
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