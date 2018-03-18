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Киноафиша Сериалы Инстинкт Сезоны Сезон 1 Серия 5

Инстинкт 2018 - 2019 5 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Инстинкт»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 18 марта 2018
Дикие игры
Сезон 1 / Серия 2 25 марта 2018
Тайны и ложь
Сезон 1 / Серия 3 1 апреля 2018
Я люблю Нью-Йорк
Сезон 1 / Серия 4 8 апреля 2018
Бессердечный
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2018
Плоская линия
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2018
Принадлежащий
Сезон 1 / Серия 7 6 мая 2018
Авантюра
Сезон 1 / Серия 8 27 мая 2018
Плохие актеры
Сезон 1 / Серия 9 27 мая 2018
Пока, пташка
Сезон 1 / Серия 10 3 июня 2018
Взрыв из прошлого
Сезон 1 / Серия 11 17 июня 2018
Жить
Сезон 1 / Серия 12 24 июня 2018
Племя
Сезон 1 / Серия 13 1 июля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи занимаются расследованием убийства Джейн Доу. В скором времени они выясняют, что жертву убили ошибочно. Теперь им нужно установить мотив преступника и истинную цель, которой угрожает опасность.

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