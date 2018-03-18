В 1 сезоне 5 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи занимаются расследованием убийства Джейн Доу. В скором времени они выясняют, что жертву убили ошибочно. Теперь им нужно установить мотив преступника и истинную цель, которой угрожает опасность.
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