В 1 сезоне 12 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи ведут дело, связанное с убийством молодого парня, который учился в университете. Обстоятельства его смерти транслировалась в Сети. Энди и Дилан решают позаботиться о дочери их приятеля. Девочке 12 лет.
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