В 1 сезоне 11 серии «Инстинкт» Дилану и Лиззи непросто установить мотив или связь, когда несколько среднестатистических американцев вдруг взорвали себя при помощи пояса смертника. Джулиан волнуется из-за того, что Дилан может накликать на себя беду.
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