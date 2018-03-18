В 1 сезоне 7 серии «Инстинкт» Дилан и Лиззи испытывают на себе давление, когда занимаются расследованием гибели подруги Жасмин. Она владела профессиональным баскетбольным клубом. Женщина умерла в результате аварии, когда ее автомобиль упал с моста.
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