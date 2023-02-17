Меню
Сериалы
Мне это не нравится
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Мне это не нравится»
Вся информация о сериале
От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок
Самые неожиданные прочтения любимых детских историй.
Написать
17 февраля 2023 12:00
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
Написать
11 января 2023 12:00
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
В последние годы авторы многих проектов превращают каждую серию чуть ли не в полнометражный фильм. А создателям этих сериалов достаточно 15 минут, чтобы рассказать историю.
Написать
2 июня 2021 15:57
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
Несмотря на юный возраст, персонажи этих проектов ни в чём не уступают старшим «коллегам» в стремлении приструнить мировое зло.
Написать
31 марта 2021 16:55
8 лучших сериалов на Netflix о сложной жизни подростков
В этих эмоциональных историях тинейджеры влюбляются, переосмысливают свои отношения с родителями, а также успешно или не очень пытаются справиться с проблемами и комплексами.
Написать
19 марта 2021 19:42
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
Написать
17 марта 2021 20:34
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Причиной закрытия этих отличных шоу стали далеко не плохие рейтинги и скверные отзывы, а совсем другие обстоятельства.
Написать
1 марта 2021 19:00
