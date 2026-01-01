Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч

«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше

Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов

5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино

«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все