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Актёры 3 сезона сериала «Люди» (2018)

Актеры сериала «Люди» Вся информация о сериале
Lucy Carless
Иванно Джеремайя Ivanno Jeremiah
Max
Холли Эрл
Холли Эрл Holly Earl
Agnes
Эмили Беррингтон Emily Berrington
Niska
Дино Фечер Dino Fetscher
Stanley
Уилл Тудор
Уилл Тудор Will Tudor
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Leo Elster
Аквели Роач Ukweli Roach
Anatole Кэтрин Паркинсон
Кэтрин Паркинсон Katherine Parkinson
Laura Hawkins
Стаз Наир Staz Nair
Sion Tudor Owen
Уилл Тудор
Уилл Тудор Will Tudor
Odi Пикси Дейвис
Пикси Дейвис Pixie Davies
Sophie Hawkins Мэттью Марш
Мэттью Марш Matthew Marsh
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл Tom Goodman-Hill
Joe Hawkins Тусита Джейасундера
Тусита Джейасундера Thusitha Jayasundera
Уилл Пейн Will Payne
Sam Cassidy
Тео Стивенсон Theo Stevenson
Toby Hawkins
Билли Дженкинс Billy Jenkins
Neil D'Souza
Навид Кхан
Навид Кхан Naveed Khan
Джемма Чан
Джемма Чан Gemma Chan
Марк Боннар
Марк Боннар Mark Bonnar
Стефен Боксер
Стефен Боксер Stephen Boxer
Фил Данстер
Фил Данстер Phil Dunster
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