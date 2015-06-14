В 1 сезоне 5 серии сериала «Люди» благодаря помощи Лео Ниска оказывается рядом с Джорджем. Сотрудники полиции активно пытаются замять инцидент, произошедший в бойцовском клубе. Анита встречается с Лео, который может восстановить ее память.
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