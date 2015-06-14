В 1 сезоне 3 серии сериала «Люди» Хокинсы не могут вернуть своего «синта» обратно в магазин, ведь Анита спасает жизнь одному из них. Тем не менее она продолжает вызывать массу подозрений. Параллельно Джордж решается на побег вместе с подругой Оди.
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