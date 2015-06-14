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Киноафиша Сериалы Люди Сезоны Сезон 1 Серия 3

Люди 2015 - 2018 3 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Люди»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 21 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 28 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 июля 2015
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 12 июля 2015
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 19 июля 2015
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 26 июля 2015
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 2 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Люди» Хокинсы не могут вернуть своего «синта» обратно в магазин, ведь Анита спасает жизнь одному из них. Тем не менее она продолжает вызывать массу подозрений. Параллельно Джордж решается на побег вместе с подругой Оди.

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