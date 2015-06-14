В 1 сезоне 4 серии сериала «Люди» Хобб выясняет, что Лео встал на защиту андроидов. Сам Лео приходит на встречу с Матильдой. Лора окончательно убеждается в том, что Анита — необычный робот, но решает оставить ее у себя.
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