В 1 сезоне 1 серии сериала «Люди» действие происходит в недалеком будущем, когда люди начали создавать человекоподобных андроидов. Как правило, «синтетики» выполняют всю черную работу. Они очень похожи на людей, но не способны на эмоции и чувства.