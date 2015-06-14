В 1 сезоне 1 серии сериала «Люди» действие происходит в недалеком будущем, когда люди начали создавать человекоподобных андроидов. Как правило, «синтетики» выполняют всю черную работу. Они очень похожи на людей, но не способны на эмоции и чувства.
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