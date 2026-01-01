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Актёры 1 сезона сериала «Люди» (2015)

Актеры сериала «Люди» Вся информация о сериале
Джемма Чан
Джемма Чан Gemma Chan
Рут Брэдли
Рут Брэдли Ruth Bradley
DI Karen Voss Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Эмили Беррингтон Emily Berrington
Niska
Пол Кэй
Пол Кэй Paul Kaye
Сопе Дирису
Сопе Дирису Sope Dirisu
Fred
Дэниэл Уэбб Danny Webb
Стефен Боксер
Стефен Боксер Stephen Boxer
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл Tom Goodman-Hill
Joe Hawkins Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни Jill Halfpenny
Jill Drummond Пикси Дейвис
Пикси Дейвис Pixie Davies
Sophie Hawkins Кэтрин Паркинсон
Кэтрин Паркинсон Katherine Parkinson
Laura Hawkins
Иванно Джеремайя Ivanno Jeremiah
Max
Тео Стивенсон Theo Stevenson
Toby Hawkins
Джек Дерджс Jack Derges
Simon
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл Neil Maskell
Lucy Carless
Dan Tetsell
Джонатан Харден
Джонатан Харден Jonathan Harden
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