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Актёры 1 сезона сериала «Люди» (2015)
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Актеры сериала «Люди»
Вся информация о сериале
Джемма Чан
Gemma Chan
Рут Брэдли
Ruth Bradley
DI Karen Voss
Колин Морган
Colin Morgan
Эмили Беррингтон
Emily Berrington
Niska
Пол Кэй
Paul Kaye
Сопе Дирису
Sope Dirisu
Fred
Дэниэл Уэбб
Danny Webb
Стефен Боксер
Stephen Boxer
Том Гудман-Хилл
Tom Goodman-Hill
Joe Hawkins
Джилл Халфпенни
Jill Halfpenny
Jill Drummond
Пикси Дейвис
Pixie Davies
Sophie Hawkins
Кэтрин Паркинсон
Katherine Parkinson
Laura Hawkins
Иванно Джеремайя
Ivanno Jeremiah
Max
Тео Стивенсон
Theo Stevenson
Toby Hawkins
Джек Дерджс
Jack Derges
Simon
Нил Мэскелл
Neil Maskell
Lucy Carless
Dan Tetsell
Джонатан Харден
Jonathan Harden
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