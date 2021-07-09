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Как стать тираном 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как стать тираном
Киноафиша Сериалы Как стать тираном Сезоны Сезон 1

How to Become a Tyrant 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как стать тираном»

В 1 сезоне сериала «Как стать тираном» рассказывается о времени правления разных государственных лидеров, которые всегда отличались особой жестокостью и рьяным стремлением к подавлению свободы выбора своего народа. Среди основных примеров представлены печально известный советский лидер, глава фашистов, экс-президент с Ближнего Востока и многие другие. Дикторский голос в шоу принадлежит известному американскому актеру Питеру Динклэйджу, знакомому многим по роли младшего Ланнистера. Создатели сериала призывают зрителей не относиться к контенту слишком серьезно, ведь он создавался в исключительно юмористических целях.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Как стать тираном» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Захватите власть Seize Power
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2021
Уничтожьте соперников Crush Your Rivals
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2021
Правьте при помощи страха Reign Through Terror
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2021
Контролируйте правду Control the Truth
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2021
Создайте новое общество Create a New Society
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2021
Правьте вечно Rule Forever
Сезон 1 Серия 6
9 июля 2021
График выхода всех сериалов
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