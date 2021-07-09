В 1 сезоне сериала «Как стать тираном» рассказывается о времени правления разных государственных лидеров, которые всегда отличались особой жестокостью и рьяным стремлением к подавлению свободы выбора своего народа. Среди основных примеров представлены печально известный советский лидер, глава фашистов, экс-президент с Ближнего Востока и многие другие. Дикторский голос в шоу принадлежит известному американскому актеру Питеру Динклэйджу, знакомому многим по роли младшего Ланнистера. Создатели сериала призывают зрителей не относиться к контенту слишком серьезно, ведь он создавался в исключительно юмористических целях.