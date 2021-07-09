В 1 сезоне 6 серии сериала «Как стать тираном» авторы рассказывают о том, как тираны удерживают свою власть в стране в течение многих лет. В качестве примера приведена корейская династия Ким, члены которой решили провозгласить себя богами...
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