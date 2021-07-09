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Киноафиша Сериалы Как стать тираном Сезоны Сезон 1 Серия 6

Как стать тираном 2021 6 серия 1 сезон

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Захватите власть
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2021
Уничтожьте соперников
Сезон 1 / Серия 2 9 июля 2021
Правьте при помощи страха
Сезон 1 / Серия 3 9 июля 2021
Контролируйте правду
Сезон 1 / Серия 4 9 июля 2021
Создайте новое общество
Сезон 1 / Серия 5 9 июля 2021
Правьте вечно
Сезон 1 / Серия 6 9 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Как стать тираном» авторы рассказывают о том, как тираны удерживают свою власть в стране в течение многих лет. В качестве примера приведена корейская династия Ким, члены которой решили провозгласить себя богами...

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