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Киноафиша Сериалы Как стать тираном Сезоны Сезон 1 Серия 2

Как стать тираном 2021 2 серия 1 сезон

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Захватите власть
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2021
Уничтожьте соперников
Сезон 1 / Серия 2 9 июля 2021
Правьте при помощи страха
Сезон 1 / Серия 3 9 июля 2021
Контролируйте правду
Сезон 1 / Серия 4 9 июля 2021
Создайте новое общество
Сезон 1 / Серия 5 9 июля 2021
Правьте вечно
Сезон 1 / Серия 6 9 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Как стать тираном» авторы рассказывают историю жизни одного из самых известных лидеров ближневосточных стран — Саддама Хусейна. Он как никто другой умел максимально стойко защищать свой пост и свое положение в обществе.

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