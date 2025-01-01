За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже

Мама-Кошка в «Трех котах» добавляет в панкейки секретный ингредиент: с ним получается гораздо вкуснее и ароматнее

«Не нравится — не ешьте»: критики разгромили «Хроники русской революции», и вот что им ответил Кончаловский

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

«Мастера и Маргариту» официально признали одним из лучших фильмов 2025 года: скандальная военная драма с Петровым тоже в топе

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?