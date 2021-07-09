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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Как стать тираном
Как стать тираном (2021 - 2021) How to Become a Tyrant 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Как стать тираном» — новый документальный мини-сериал, созданием которого занималась американская корпорация Netflix. Создатели шоу в ироничном ключе пытаются объяснить, почему те или иные люди приходят к своему статусу и становятся тиранами. В качестве основных примеров использованы печально известный советский лидер, глава фашистов, экс-президент с Ближнего Востока и многие другие. Дикторский голос в сериале принадлежит известному американскому актеру Питеру Динклэйджу, знакомому по роли в многосерийном фэнтези «Игра престолов». «Как стать тираном» — шоу исключительно юмористического характера, авторы призывают зрителей не относится к нему слишком серьезно.

Как стать тираном - трейлер
Как стать тираном
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Ruth Ben-Ghiat
Уоллер Ньюэлл
Эндрю Салливан
Гай Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как стать тираном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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