«Как стать тираном» — новый документальный мини-сериал, созданием которого занималась американская корпорация Netflix. Создатели шоу в ироничном ключе пытаются объяснить, почему те или иные люди приходят к своему статусу и становятся тиранами. В качестве основных примеров использованы печально известный советский лидер, глава фашистов, экс-президент с Ближнего Востока и многие другие. Дикторский голос в сериале принадлежит известному американскому актеру Питеру Динклэйджу, знакомому по роли в многосерийном фэнтези «Игра престолов». «Как стать тираном» — шоу исключительно юмористического характера, авторы призывают зрителей не относится к нему слишком серьезно.