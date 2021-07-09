В 1 сезоне 3 серии сериала «Как стать тираном» авторы рассказывают о том, как тираны контролируют власть над своим народом. В качестве примера приведен Иди Амин, который каким-то невероятным способом умудрялся всегда поддерживать свой авторитет.
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