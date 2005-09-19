В 1 сезоне 19 серии сериала «Как я встретил вашу маму» спустя три месяца Тед остается без Виктории, а Робин злится на него из-за лжи. Наступает вечер награждения СМИ, и Барни находит Теду эскорт, чтобы он не выглядел одиноко и глупо в глазах Робин.