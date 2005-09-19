Ничего хорошего не происходит после двух часов ночи
Сезон 1 / Серия 1810 апреля 2006
Помощник юриста Мэри
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Ну же
Сезон 1 / Серия 2215 мая 2006
О чем cерия
В 1 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Маршалл устраивает вечер игр собственного сочинения. Каждому из друзей придется поделиться постыдной историей в обмен на грустную историю о прошлом Барни, из-за которой он стал таким бабником.
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