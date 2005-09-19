В 1 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Маршалл устраивает вечер игр собственного сочинения. Каждому из друзей придется поделиться постыдной историей в обмен на грустную историю о прошлом Барни, из-за которой он стал таким бабником.