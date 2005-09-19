В 1 сезоне 17 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Теда начинают утомлять отношения на расстоянии, и Робин пытается поддержать его. Маршалл устраивается на стажировку в компанию Барни, но, чтобы влиться в коллектив, ему приходится изменить себе.