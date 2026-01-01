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Мой питомец — псих
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Мой питомец — псих» (2022)
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Сезоны
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Актеры сериала «Мой питомец — псих»
Вся информация о сериале
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Honey
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Elsa
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Нат Факсон
Nat Faxon
Chief
Нат Факсон
Nat Faxon
Уилл Форте
Will Forte
Shel
Уилл Форте
Will Forte
Тони Хейл
Tony Hale
Diablo
Тони Хейл
Tony Hale
Max
Тони Хейл
Tony Hale
Шэрон Хорган
Sharon Horgan
Tabitha
Джейсон Манцукас
Jason Mantzoukas
The Gray One
Сэм Ричардсон
Sam Richardson
Chico
Мано Агапион
Mano Agapion
Фред Армисен
Fred Armisen
Мария Бэмфорд
Maria Bamford
Гэбриэлль Аллан
Gabrielle Allan
Том Кенни
Tom Kenney
Синтиа Эриво
Cynthia Erivo
Джон Бенжамин Хикки
John Benjamin Hickey
Николь Ричи
Nicole Richie
Тимоти С. Саймонс
Timothy Simons
Мэри Холлэнд
Mary Holland
Джесс Харнелл
Jess Harnell
Михаэлла Дитц
Michaela Dietz
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