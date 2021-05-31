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Киноафиша Сериалы Мой питомец — псих Сезоны Сезон 1 Серия 8

Мой питомец — псих 2021 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мой питомец — псих»
Кто у нас хорошая девочка?
Сезон 1 / Серия 1 31 мая 2021
Кто это сделал?
Сезон 1 / Серия 2 7 июня 2021
Кто дикий?
Сезон 1 / Серия 3 14 июня 2021
Кто хороший психотерапевт?
Сезон 1 / Серия 4 21 июня 2021
Кто боится Бумсдэя?
Сезон 1 / Серия 5 28 июня 2021
Кто струсил?
Сезон 1 / Серия 6 12 июля 2021
Кто пойдет к ветеринару?
Сезон 1 / Серия 7 19 июля 2021
Кто ты?
Сезон 1 / Серия 8 9 августа 2021
Кто это сделал?
Сезон 1 / Серия 9 16 августа 2021
Кто плохая девочка?
Сезон 1 / Серия 10 23 августа 2021
Кто Плохая девочка? (2)
Сезон 1 / Серия 11 30 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Мой питомец — псих» Хани переживает из-за побега в Альтадену. Диабло решает жить со своим беззаботным отцом. Параллельно Макс узнает, что он далеко не единственный «Макс». Нибблс возвращает из мертвых надоедливую мышь.

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