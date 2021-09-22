Во 2 сезоне 7 серии сериала «Домоводство» София раскрывает авантюрную сторону Тома, которая в свою очередь зажигает ревнивую сторону Марины. Тем временем Сара и Дениз узнают, что Шамия доверилась Коннору, а не им, не оставив тем самым никому выбора.