Во 2 сезоне «Уэнсдэй» обнаружили «русский след»: на Netflix это было понятно даже без субтитров

Фанатам Гарри Поттера рекомендуем: 7 августа вышли первые 2 серии «Баранкиных» — вот когда ждать остальные

В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала

8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу

«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает

Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт