Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Домоводство 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Домоводство
Киноафиша Сериалы Домоводство Сезоны Сезон 3

Home Economics
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Домоводство»

В 3 сезоне сериала «Домоводство» продолжается история двух братьев, Тома и Коннора, и их сестры Сары. Герои добились разного положения в обществе – Коннор стал весьма состоятельным человеком, Том принадлежит к среднему классу, а у Сары постоянные финансовые трудности. Напомним, в финале предыдущего сезона семейство Хейворт отправляется на мюзикл Академии Виндмаунт, чтобы поддержать Гретхен и Сару. Потенциальный издатель Тома собирается на семейный бранч Хейвортов. Том нервничает. Сара и Марина дают Коннору противоречивые советы по поводу его отношений с заместителем директора Виндмаунта.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Домоводство График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ушки Микки, $19,99 Mickey Ears, $19.99
Сезон 3 Серия 1
21 сентября 2022
Мелатанин 10 мг, $ 14,99 Melatonin 10 Mg Tablets, $14.99
Сезон 3 Серия 2
28 сентября 2022
Суши на двенадцать человек, $ 482 плюс доставка. Sushi for Twelve, $482 plus delivery
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2022
Свадебный букет, $125 Wedding Bouquet, $125
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2022
Жить с Келли и Райаном Худи, бесплатно Live With Kelly and Ryan Hoodie, Complimentary
Сезон 3 Серия 5
19 октября 2022
Роман, подписанный автором, $ 22,19. Novel Signed by Author, $22.19
Сезон 3 Серия 6
26 октября 2022
Набор моделей поездов, $150 Model Train Set, $150
Сезон 3 Серия 7
2 ноября 2022
Колесо веганского бри, $ 24 Wheel of Vegan Brie, $24
Сезон 3 Серия 8
16 ноября 2022
Аренда костюма Санты, $ 25 в день Santa Suit Rental, $25 Per Day
Сезон 3 Серия 9
30 ноября 2022
Аренда костюма Санты, $ 25 в день Santa Suit Rental, $25 Per Day
Сезон 3 Серия 10
7 декабря 2022
Галлон молока, $ 4,35 Gallon of Milk, $4.35
Сезон 3 Серия 11
4 января 2023
Лимитированная серия Boom Boom Dojo Jolly boat, $ 45.99 Limited Edition Boom Boom Dojo JollyBot, $45.99
Сезон 3 Серия 12
11 января 2023
Комплект готовности к чрезвычайным ситуациям, $ 129,99 Emergency Preparedness Kit, $129.99
Сезон 3 Серия 13
18 января 2023
График выхода всех сериалов
Во 2 сезоне «Уэнсдэй» обнаружили «русский след»: на Netflix это было понятно даже без субтитров
Фанатам Гарри Поттера рекомендуем: 7 августа вышли первые 2 серии «Баранкиных» — вот когда ждать остальные
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше