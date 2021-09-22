Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Домоводство 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Домоводство
Киноафиша Сериалы Домоводство Сезоны Сезон 2

Home Economics
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Домоводство»

Во 2 сезоне сериала «Домоводство» авторы ситкома продолжают исследовать историю двух братьев и сестры. Каждый из них добился определенного положения в обществе. Так, старший Коннор неожиданно для всех стал по-настоящему богатым человеком. Однако, увы, не смог избавиться от проблем в браке. Средний Том — типичный представитель среднего класса со всеми вытекающими из этого выводами. Больше всего на свете Том страдает от собственных нереализованных амбиций. Младшая Сара, в отличие от своих братьев, едва находит деньги на оплату квартиры и многочисленных счетов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Домоводство График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пенопластовый палец, $7 49ers Foam Finger, $7
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2021
Чоризо с моджо верде и чичарроном, $45 Chorizo with Mojo Verde and Chicharrón, $45
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2021
Обслуживание бутылок. $800 плюс чаевые Bottle Service, $800 Plus Tip
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2021
Академия Виндмаунт, $42,000 в год Windmount Academy, $42,000/year
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2021
Гигантская Дженга, $120 Giant Jenga, $120
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2021
Коробка гигантских шоколадных батончиков, $48,99 Box of King-Size Candy Bars, $48.99
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2021
Штраф за превышение скорости, $180 Speeding Ticket, $180
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2021
Две тысячи фунтов песка, $240 Two Thousand Pounds of Sand, $240
Сезон 2 Серия 8
17 ноября 2021
Секретный подарок Санты, лимит в $25 Secret Santa Gift, $25 Limit
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2021
Мужские водонепроницаемые часы, $289 . Men's Water-Resistant Watch, $289
Сезон 2 Серия 10
5 января 2022
Походная палатка, $39.99 Camping Tent, $39.99
Сезон 2 Серия 11
12 января 2022
Сан-Диего - Окланд (билет туда и обратно), $234 Round Trip Ticket SAN-OAK, $234
Сезон 2 Серия 12
19 января 2022
Тест на беременность, $12,98 Pregnancy Test, $12.98
Сезон 2 Серия 13
2 февраля 2022
Вступительный взнос за участие в соревнованиях по сальсе, $45 Salsa Competition Entry Fee, $45
Сезон 2 Серия 14
23 февраля 2022
Приложение FaceFlop, $1,99 FaceFlop App, $1.99
Сезон 2 Серия 15
2 марта 2022
Бочонок светлого пива, $180 Keg of Light Beer, $180
Сезон 2 Серия 16
16 марта 2022
Тренировочные леггинсы, $29 Workout Leggings, $29
Сезон 2 Серия 17
23 марта 2022
Игра в покер, ставка $800 Poker Game, $800 Buy-In
Сезон 2 Серия 18
6 апреля 2022
Аниматронная горилла, $2200 Animatronic Gorilla, $2,200
Сезон 2 Серия 19
13 апреля 2022
Манговые жевательные резинки с ТГК, $18 Mango THC Gummies, $18
Сезон 2 Серия 20
20 апреля 2022
Забронируйте сделку, условия обсуждаются Book Deal, Terms Negotiable
Сезон 2 Серия 21
11 мая 2022
Билет в космос, $1000000 Ticket to Space, $1 Million
Сезон 2 Серия 22
18 мая 2022
График выхода всех сериалов
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход
«Цель на три часа» — за эту фразу Артемий Лебедев уничтожил фильм, который критики считали лучшим из военных
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше