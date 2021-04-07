Меню
Домоводство 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Домоводство
Киноафиша Сериалы Домоводство Сезоны Сезон 1

Home Economics
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Домоводство»

В 1 сезоне сериала «Домоводство» в центре сюжета оказываются двое братьев и сестра, пути которых разошлись после окончания школы и отъезда из родного дома. Сара работает психологом, живет в небольшой каморке со своей супругой и ребенком, повсеместно нуждаясь в деньгах. Ее брат Том – писатель, но уже много лет находится в творческом кризисе. Он — типичный представитель среднего класса. Впрочем, его семья также иногда нуждается в финансовой поддержке. Третий брат Коннор является владельцем акционерной компании. Он очень богат. Не так давно Коннор купил дом у голливудского актера. Но так ли все хорошо в его жизни?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Домоводство График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2021
Mermaid Taffeta Wedding Dress, $1,999
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2021
Bounce House Rental, $250
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2021
35% Of Allied Harness And Sling Ltd, $3,000,000
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2021
35% Of Allied Harness And Sling Ltd, $3,000,000
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2021
The Triangle Shirtwaist Fire: An Oral History , $11
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2021
Опус Один Каберне, 2015 год, $500 Opus One Cabernet, 2015, $500
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2021
