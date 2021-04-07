В 1 сезоне сериала «Домоводство» в центре сюжета оказываются двое братьев и сестра, пути которых разошлись после окончания школы и отъезда из родного дома. Сара работает психологом, живет в небольшой каморке со своей супругой и ребенком, повсеместно нуждаясь в деньгах. Ее брат Том – писатель, но уже много лет находится в творческом кризисе. Он — типичный представитель среднего класса. Впрочем, его семья также иногда нуждается в финансовой поддержке. Третий брат Коннор является владельцем акционерной компании. Он очень богат. Не так давно Коннор купил дом у голливудского актера. Но так ли все хорошо в его жизни?