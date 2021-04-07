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Киноафиша Сериалы Домоводство Сезоны Сезон 1 Серия 3

Домоводство 2021 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Домоводство»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2021
Опус Один Каберне, 2015 год, $500
Сезон 1 / Серия 7 19 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Домоводство» Коннор решает пригласить всех детей на ночевку в свой дом, чтобы хоть как-то подбодрить дочку Грэтехен. В это же время Том изо всех сил пытается доказать всем, что он тоже может быть очень веселым дядей.

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