В 1 сезоне 3 серии сериала «Домоводство» Коннор решает пригласить всех детей на ночевку в свой дом, чтобы хоть как-то подбодрить дочку Грэтехен. В это же время Том изо всех сил пытается доказать всем, что он тоже может быть очень веселым дядей.
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