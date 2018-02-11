В 1 сезоне 4 серии сериала «Здесь и сейчас» Грег и Одри нуждаются в спонсорах и ищут различные возможности получить финансирование. Тем временем Лейла испытывает недовольство в связи с тем, как ведет себя Фарид. Наступает день рождения Хейли.
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