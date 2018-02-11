В 1 сезоне 5 серии сериала «Здесь и сейчас» Фарид продолжает вызывать недовольство и подозрения своим поведением. Он, в свою очередь, крайне переживает из-за связи с Рамоном. Тем временем Одри чувствует себя абсолютно просветленной.
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