В 1 сезоне 6 серии сериала «Здесь и сейчас» Рамон пребывает в шоке. Он оказался потрясен чудовищным откровением. Тем временем Одри приходит с предложением делового характера к Стивену Бенджамину, своему самому состоятельному знакомому.
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