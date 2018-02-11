В 1 сезоне 7 серии сериала «Здесь и сейчас» Рамон производит фурор во время игровой выставки. Тем временем разочарование Дюка становится слишком очевидным для окружающих. Фарид выходит из-под контроля и окончательно переходит черту.
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