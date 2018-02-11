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Здесь и сейчас 2018 2 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Одиннадцать Одиннадцать
Сезон 1 / Серия 1 11 февраля 2018
Идет
Сезон 1 / Серия 2 18 февраля 2018
Если олень Ш*ц в лесу
Сезон 1 / Серия 3 25 февраля 2018
Прятки
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2018
От Солнца до Солнца вниз
Сезон 1 / Серия 5 11 марта 2018
Бой, смерть
Сезон 1 / Серия 6 18 марта 2018
Услуга
Сезон 1 / Серия 7 25 марта 2018
Да
Сезон 1 / Серия 8 1 апреля 2018
Логика сна
Сезон 1 / Серия 9 8 апреля 2018
Это здесь
Сезон 1 / Серия 10 15 апреля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Здесь и сейчас» Рамон посещает психотерапевта и кое-что замечает в ходе сеанса. У терапевта есть сын, который носит женскую одежду и планирует совершить операцию по смене пола. Кристен в первый раз занимается любовью.

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