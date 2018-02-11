В 1 сезоне 2 серии сериала «Здесь и сейчас» Рамон посещает психотерапевта и кое-что замечает в ходе сеанса. У терапевта есть сын, который носит женскую одежду и планирует совершить операцию по смене пола. Кристен в первый раз занимается любовью.
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