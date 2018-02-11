В 1 сезоне 8 серии сериала «Здесь и сейчас» Одри в ярости. Она переворачивает стол на своего супруга Грега. Тем временем Рамон и Дюк обращаются за помощью к Кармен, а Кристен вынашивает план мести и намеревается в скором времени его осуществить.
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