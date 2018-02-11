Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Здесь и сейчас Сезоны Сезон 1 Серия 8

Здесь и сейчас 2018 8 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Одиннадцать Одиннадцать
Сезон 1 / Серия 1 11 февраля 2018
Идет
Сезон 1 / Серия 2 18 февраля 2018
Если олень Ш*ц в лесу
Сезон 1 / Серия 3 25 февраля 2018
Прятки
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2018
От Солнца до Солнца вниз
Сезон 1 / Серия 5 11 марта 2018
Бой, смерть
Сезон 1 / Серия 6 18 марта 2018
Услуга
Сезон 1 / Серия 7 25 марта 2018
Да
Сезон 1 / Серия 8 1 апреля 2018
Логика сна
Сезон 1 / Серия 9 8 апреля 2018
Это здесь
Сезон 1 / Серия 10 15 апреля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Здесь и сейчас» Одри в ярости. Она переворачивает стол на своего супруга Грега. Тем временем Рамон и Дюк обращаются за помощью к Кармен, а Кристен вынашивает план мести и намеревается в скором времени его осуществить.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше