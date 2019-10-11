Во 2 сезоне 6 серии сериала «Воочию» главным героем становится маленький мальчик, который родился при довольно странных обстоятельствах. Он уверен, что в течение многих лет всю его семью преследует некое существо под названием Висельник.
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