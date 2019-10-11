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Киноафиша Сериалы Воочию Сезоны Сезон 2 Серия 6

Воочию 2018 - 2021 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Воочию»
Мим
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 2019
Оберег
Сезон 2 / Серия 2 11 октября 2019
Культ пыток
Сезон 2 / Серия 3 11 октября 2019
Духи из-под земли
Сезон 2 / Серия 4 11 октября 2019
Демон войны
Сезон 2 / Серия 5 11 октября 2019
Проклят с рождения
Сезон 2 / Серия 6 11 октября 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Воочию» главным героем становится маленький мальчик, который родился при довольно странных обстоятельствах. Он уверен, что в течение многих лет всю его семью преследует некое существо под названием Висельник.

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