Во 2 сезоне 3 серии сериала «Воочию» зрителям представляют мужчину с многочисленными шрамами. Он рассказывает о том, как воспитывался в закрытой школе-интернате для мальчиков. Там из него пытались изгнать гомосексуальность.
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