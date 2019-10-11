Во 2 сезоне 5 серии сериала «Воочию» главный герой — бесстрашный морской пехотинец — отправляется на службу в Афганистан. Во время военных действий мужчина сталкивается с безумным демоном с горящими глазами.
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