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Воочию 2018 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Воочию
Киноафиша Сериалы Воочию Сезоны Сезон 2

Haunted 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Воочию»

Во 2 сезоне сериала «Воочию» в центре сюжета оказываются люди, не знакомые друг с другом, но в разные моменты своей жизни столкнувшиеся с ужасающими событиями. Главные герои воочию видели призраков, демонов и полтергейстов. Истории этих людей наполнены ужасом и страхом, ведь у посторонних существ были далеко не самые добрые мотивы. Так, героиня первой серии попадает в дом, населенный странными духами. Медсестра из второго эпизода знакомится с человеком, который оказывается захвачен каким-то монстром, в центре третьего эпизода оказывается мужчина, пострадавший от жестокого насилия в интернате.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Воочию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мим The Mimic
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2019
Оберег Ward of Evil
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2019
Культ пыток Cult of Torture
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2019
Духи из-под земли Spirits from Below
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2019
Демон войны Demon of War
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2019
Проклят с рождения Born Cursed
Сезон 2 Серия 6
11 октября 2019
График выхода всех сериалов
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