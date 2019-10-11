Во 2 сезоне сериала «Воочию» в центре сюжета оказываются люди, не знакомые друг с другом, но в разные моменты своей жизни столкнувшиеся с ужасающими событиями. Главные герои воочию видели призраков, демонов и полтергейстов. Истории этих людей наполнены ужасом и страхом, ведь у посторонних существ были далеко не самые добрые мотивы. Так, героиня первой серии попадает в дом, населенный странными духами. Медсестра из второго эпизода знакомится с человеком, который оказывается захвачен каким-то монстром, в центре третьего эпизода оказывается мужчина, пострадавший от жестокого насилия в интернате.