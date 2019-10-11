Во 2 сезоне 2 серии сериала «Воочию» главной героиней становится медсестра, которая ухаживает за пожилыми пациентами, страдающими слабоумием. В один прекрасный день она сталкивается с мужчиной, излучающим тревожную энергию...
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