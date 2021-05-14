В 3 сезоне сериала «Воочию» каждый отдельный эпизод представляет собой законченную историю, связанную с потусторонним миром. Незнакомые друг с другом люди вспоминают о страшных и шокирующих событиях, пережитых ими в далеком прошлом. Находясь в совершенно разных обстоятельствах, главные герои соприкасаются с миром умерших — призраков, демонов или полтергейстов. Так, в первой серии парочка влюбленных случайно выпускает злого духа из подвала собственного дома. Во втором эпизоде семья переезжает в новый дом и сталкивается с его умершими обитателями. В центре третьей истории находится девушка-подросток, которой удается связаться с миром мертвых с помощью шкатулки.