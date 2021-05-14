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Воочию 2018 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Воочию
Киноафиша Сериалы Воочию Сезоны Сезон 3

Haunted 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Воочию»

В 3 сезоне сериала «Воочию» каждый отдельный эпизод представляет собой законченную историю, связанную с потусторонним миром. Незнакомые друг с другом люди вспоминают о страшных и шокирующих событиях, пережитых ими в далеком прошлом. Находясь в совершенно разных обстоятельствах, главные герои соприкасаются с миром умерших — призраков, демонов или полтергейстов. Так, в первой серии парочка влюбленных случайно выпускает злого духа из подвала собственного дома. Во втором эпизоде семья переезжает в новый дом и сталкивается с его умершими обитателями. В центре третьей истории находится девушка-подросток, которой удается связаться с миром мертвых с помощью шкатулки.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Воочию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Среди сосен In the Pines
Сезон 3 Серия 1
14 мая 2021
Дух Генри Haunted by Henry
Сезон 3 Серия 2
14 мая 2021
Жуткий подарок Gift of Evil
Сезон 3 Серия 3
14 мая 2021
Ведьма из соседнего дома The Witch Behind the Wall
Сезон 3 Серия 4
14 мая 2021
Демоническая кошка Demon Cat
Сезон 3 Серия 5
14 мая 2021
Грехи моего отца Sins of My Father
Сезон 3 Серия 6
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
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