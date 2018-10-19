В 1 сезоне 4 серии сериала «Воочию» главный герой — маленький мальчик — общается с душами трех мертвых детей, которые каким-то образом оказались на дне старого колодца. Новые друзья пытаются уговорить мальчика спуститься к ним, чтобы поиграть.
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